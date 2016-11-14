За расстрелом «Небесной сотни» стоят президент Порошенко и мэр Киева Кличко — видеорасследование

Блогер из Винницы Артур Сенько пвыложил в сет видео, на котором предоставлены новые данные о расстреле так называемой «Небесной сотни». Эти данные еще раз подтверждают то, о чём многие говорили давно — расстрел митингующих на Майдане организовала нынешняя власть, чтобы процесс свержения режима Януковича был неотвратимым.

В расследовании разобрано всё до малейших деталей, показаны конкретные лица. Удалось даже выяснить, кто из фотографов и операторов скрыл видео и кадры с доказательствами вины нынешней власти!

«Цепочки тянуться к Порошенко, Кличко, — утверждает Артур Сенько. — Причём показаны люди, которые организовывали перевороты в Ливии. Эти же люди организовывали переворот и в Украине. Показаны их лица!… Это шедевр!» — утверждает блогер.