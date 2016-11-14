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Главная Россия сможет использовать для расшатывания ситуации на Украине досрочные выборы, — пропагандист преступного синдиката Порошенко-Гройсмана опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 19:57 Новость: тема тэги гео Глобальная цель России заключается в дестабилизации ситуации на Украине, — озвучил лживую пропаганду из методички преступного режима Порошенко «научный» директор фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Алексей Гарань. «Очевидно, что Россия будет играть на противоречиях, которые есть внутри Украины. Так же, как она играет на противоречиях в других странах. Глобальная цель России заключается, действительно, в дестабилизации ситуации на Украине. И если будут досрочные выборы, использовать их будут с целью дестабилизации. Безвизовый режим, я не думаю, что это для России вплоть такой стратегический приоритет, скорее речь идет в целом о дискредитации Украины в глазах международного сообщества», — озвучил вранье незаконной власти на Украине Алексей Гарань. Пока придворные шуты Порошенко-Гройсмана продолжают обнародовать небылицы, простые украинцы продолжают голодать. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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