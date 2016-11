Партнеры















Главная Вслед за обманутыми вкладчиками и шахтерами к протестам на Украине готовы айтишники опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 20:01 Новость: тема тэги гео Айтишники (IT — information technology) — это обобщённое название людей, занимающихся поддержкой и развитием мобильных и компьютерных технологий, еще шире — информационных технологий, которые все больше правят миром. Украинские IT-специалисты уже запустили в соцсетях кампанию «Онлайн-протест IT и телекомпаний» с хэш-тегом #не_кошмарь_it. Поводом для протеста стали постоянные «наезды» украинских силовых структур на IT-компании, которые полностью парализуют их деятельность. Вот заявление организаторов IT-майдана: «Выйдя в 2013 году одними из первых на Майдан, представители украинского IT и телеком-сообщества стремились поддержать страну в ее рвении наконец-то заявить о себе как о демократическом, прогрессивном и по-настоящему европейском обществе. Переехать на Запад каждый из нас мог давно. Но тогда Украина лишилась бы более 100 тысяч молодых, перспективных, талантливых и высокооплачиваемых специалистов. Тогда бы Украина лишилась будущего… Что мы получили взамен? Так называемые „силовики“ — сотрудники СБУ, МВД, налоговой милиции, прокуратуры — кошмарят компании, которые даже в нынешних трудных условиях продолжают оставаться на плаву. Это касается не только IT и телекома, это касается всего „живого“ бизнеса. Это и надуманные поводы для внеплановых проверок, и варварские методы получения вещдоков, и бесконечные вызовы специалистов на бессмысленные допросы, словно преступников. Все эти три года после Революции Достоинства мы живем в постоянном ожидании, что в любой момент в офис могут ворваться силовики и, прикрываясь поиском террористов, порнографов или шпионов, устроить маски-шоу… Мы просим сделать всего несколько шагов нам навстречу: наконец наложить мораторий на изъятие техники у высокотехнологического бизнеса, прекратить надуманные проверки, принять законы о поддержке hi-tech-компаний». Перепост этого обращения в сети уже сделали сотни айтишников Украины и процесс набирает обороты. Даже страшно представить, что будет, если они действительно забастуют все и одновременно: страна майдана может сразу стать слепо-глухо-немой… :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

