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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Пнд, 14/11/2016 - 20:16

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Командование ВСУ для проведения провокаций в зоне так называемой "АТО" перебросили в Светлодарск подразделение снайперов, вооруженных американскими дальнобойными крупнокалиберными винтовками и одетыми в форму, используемую в странах НАТО. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Командование вооруженных сил Украины, не надеясь на подчиненный личный состав из-за его низкого морально-психологического состояния, продолжает прибегать к услугам иностранных наемников в зоне так называемой "АТО", - констатировал он.

"Так, установлено, что в зону ответственности 54-й бригады в населенный пункт Светлодарское прибыло подразделение в количестве 18 человек, экипированных в форму образца НАТО, имеющих на вооружении снайперские винтовки Barrett М107А1, - сообщил майор. - Известно, что подразделение прибыло для выполнения конкретных задач провокационного характера".

"По имеющейся у нас информации, в зоне ответственности 14-й бригады вооруженных сил Украины в 5 км северо-западнее населенного пункта Лопаскино была отмечена работа рекогносцировочной группы с командирами подразделений, в задачи которой входило изучение позиций Народной милиции ЛНР в районе предстоящих боевых действий", - отметил Марочко.

Он уточнил, что, предположительно, командование батальона изучало местность в районе Славяносербска и Красного Лимана.

"Об агрессивных намерениях противника также свидетельствуют мероприятия, проводимые подразделениями вооруженных сил Украины на линии разграничения", - подчеркнул майор.

"Так, в целях поддержания боевой готовности личного состава 93-й бригады в районе населенного пункта Новотошковка проводятся занятия с подчиненными подразделениями по занятию и перемещению на огневых позициях, а также с передвижением техники", - сообщил он.

Представитель Народной милиции также добавил, что в зоне проведения так называемой "АТО" продолжается ротация военнослужащих ВСУ, в рамках которой украинские силовики вводят военную технику и вооружения в населенные пункты у линии соприкосновения.

"Так, на позициях в зоне ответственности 14-й бригады вооруженных сил Украины, по информации, подтвержденной местными жителями, отмечено передвижение двух колонн бронетехники противника, - отметил майор.

"В составе первой колонны зафиксированы, в том числе, три грузовых автомобиля с боеприпасами, которые проследовали в район урочища Шаров Кут. Вторая колонна имела в составе шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и проследовала в направлении Счастье", - уточнил Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее