24-летняя заместитель министра Авакова грозит судебными исками

Новая заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева будет судиться со СМИ из-за скандальных публикации о ее личной жизни. Об этом сообщил муж чиновницы Георгий (Гоша) Деев в Facebook.

«Хочу обратиться к тем, кто реализовал эту травлю, основанное на системном сливе и на миксе личных снимков. Все эти СМИ, со странными доменами типа in.ua, будут указаны в судебном иске», — написал он.

«И нет, я не тешу себя надеждой выиграть суд, я просто буду отстаивать честь моей жены. Потому что у вас нет права вторгаться в нашу частную жизнь», — заявил Деев.

«Вы можете давать оценку опыта, профессионализма, проектам (жаль, что в МВД не ознакомили общественность с профайлом Анастасии Деевой) и — черт с ним — оценивайте даже возраст. Вы также можете обсуждать бумажку, на которой чьи-то руки напечатали „10 лет стажа“, но вы не будете вторгаться в наш личное пространство», — добавил он.

По словам Георгия Деева, «черные комментаторы», оскорбив его семью, «собственноручно загнали себя в средневековье».

Он также написал, что Аастасия Деева из-за скандалов сказала, что больше никогда не сможет любить людей, — но и поблагодарил тех, кто поддержал ее.

Как известно, 11 ноября новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасия Деева.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что девушка сможет «оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектной офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами».

Однако назначение Деевой вызвало оживленное обсуждение общественности. Кроме того, сеть взорвали ее интимные снимки.