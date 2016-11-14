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Главная Украинские спецслужбы перешли к тактике террора собственного населения опубликовано Nvb2003 в Пнд, 14/11/2016 - 20:26

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Как сообщает Министерство государственной безопасности ЛНР, киевский режим, вынужденный под давлением гарантов Минского процесса частично выполнить требования о прекращении огня и отводе вооружений от линии разграничения, перенес линию фронта в сферу государственного терроризма, в одинаковой мере, направленного как против жителей республик Донбасса, так и против собственного населения. Об этом сегодня заявила руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

«Его основным инструментом стали украинские спецслужбы, которые используют для проведения террористических акций и агентурной работы даже детей», ‒ отметила она. Не менее чудовищным преступлением против прав человека, стало использование спецслужбами членов семей и родственников военнослужащих ЛНР в качестве заложников.

«В Министерство госбезопасности Республики были вынуждены обратиться военнослужащие Народной Милиции ЛНР, чьи дети стали заложниками украинских спецслужб», ‒ отметила представитель Центра по общественным связям МГБ ЛНР.

По информации ведомства, путем шантажа и угроз физической расправы сотрудники СБУ пытались превратить их в тайных осведомителей, принудить к конфиденциальному сотрудничеству для передачи сведений военного характера, составляющих государственную тайну.

МГБ ЛНР обращается к жителям Республики, сообщать о подобных неправомерных действиях со стороны спецслужб Украины в органы государственной безопасности. Напоминаем, согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности, добавила Любенко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее