Сводка событий Новороссии за 14 ноября 2016 года

Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли пункт пропуска "Станица Лугаснкая". Было выпущено около тысячи снарядов и мин. На Дебальцевском направлении обстреляны позиции Народной милиции в районе Калиновки.

На мариупольском направлении произошли обстрелы в Широкино, Гнутово, Водяном, Новотроицке, Талаковке и Павлополе. На луганском направлении огонь велся из минометов различных калибров, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, стрелкового оружия, а также из вооружения боевой машины пехоты — в селе Крымское, Новоалександровка, Трехизбенка, Костомарово и Сокольники. На донецком направлении обстрелы велись из минометов по городу Авдеевка.

Андрей Марочко сегодня на брифинге заявил, что в зону ответственности 54-ой бригады в населенный пункт Светлодарское прибыло подразделение в количестве 18 человек, экипированных в форму образца НАТО, имеющих на вооружении снайперские винтовки. Марочко также утверждает, что в Донбассе продолжается ротация украинских силовиков.

Три человека получили ранения в результате обстрелов со стороны силовиков. Были повреждены три дома. В Старомихайловке — повреждения получил один жилой дом по улице Жуковского, в Саханке --- один жилой дом по улице Гавриленко, в Петровском районе Донецка – один дом по улице Луговского. Об этом сообщил сегодня Эдуард Басурин.

Украинские силовики проводят тренировочные авиаполеты в Донбассе. Об этом заявил журналистам Андрей Марочко. "Начиная с 3 ноября местными жителями Новоайдарского района ежедневно фиксируются полеты двух штурмовиков СУ-25. Известно, что вылетают самолеты из населенного пункта Северодонецк в сторону населенного пункта Новоайдар. Маршрут держат вдоль линии боевого соприкосновения". По его словам, в районе населенного пункта Крымское выявлено расположение двух батарей самоходных артустановок из состава 24-ой бригады ВСУ. В районе населенного пункта Петренково Новоайдарского района дислоцируется один тактический ракетный комплекс "Точка-У".

МЧС ДНР сообщило о пожарах с начала года на территории ДНР в результате обстрелов. "В поселке Жованка ликвидирован пожар в частном жилом доме, причиной которого было попадание взрывоопасного предмета.