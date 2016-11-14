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Тяжелая неделя: киевская полиция готовится к массовым протестам

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 21:00 Новость: тема тэги гео
Крищенко

Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко (на фото). По его словам, неделя с 15 по 22 ноября для столицы Украины будет явно нелегкой, поскольку на митингах, пикетах и прочих, как выразился Крищенко, «массовых мероприятиях», которые запланированы в центре Киева в разные дни заявлено до 50 тысяч участников.

«С 15 по 22 ноября будет большое количество массовых мероприятий… Полиция будет работать в усиленном режиме… Поступило около 10 заявок, до 50 тысяч заявлено в разные дни. Завтра акции возле Нацбанка и Верховной Рады», — сказал Крищенко. Естественно, он рассказал об опасениях правоохранителей: «Есть тревожная информация… Есть повышенный риск террористической опасности… Будут предприниматься меры». Какие именно меры, главный полицейский Киева не уточнил. Правда, начальник столичного главка отметил, что зафиксирован активный сбор массовки — дают от 70 до 150 гривен за участие в массовых акциях протеста. Впрочем, уже обещано, что 15 ноября полиция перекроет главную улицу Киева — Крещатик, как сказано, «из-за повышенного уровня террористической угрозы».

Напомним: Андрей Крищенко в самом начале так называемой «АТО на Донбассе прославился тем, что сбросил с козырька здания милиции в Горловке одного из протестантов, пытавшегося снять флаг Украины и водрузить российский триколор. За время войны на Донбассе Андрей Крищенко сделал стремительную карьеру от начальника милиции Горловки до начальника полиции Киева.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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