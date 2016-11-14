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Музыкальный флешмоб в Запорожье: это стоит посмотреть и послушать!

опубликовано vinodelov в Пнд, 14/11/2016 - 21:25 Новость: тема тэги гео

Потрясающе трогательный флешмоб провели 83 студента музыкального училища города Запорожья на местном железнодорожном вокзале: ребята, а капелла исполнили знаковую для города и для многих поколений людей песню из легендарного советского кинофильма «Весна на Заречной улице». Этот фильм снимался в Запорожье 60 лет назад — в 1956 году и оставался культовым многие годы — его посмотрели более 30 миллионов человек.

«В проведение флеш-моба мы вложили часть души, так как всем запорожцам близка каждая строчка из самого знаменитого фильма, который пропитан духом запорожцев — и заводчан, и преподавателей, и представителей других профессий», — рассказали участники этой удивительной акции.

Железнодорожный вокзал студенты музучилища имени композитора Майбороды выбрали по причине отличной акустики, и получилось здорово! Правда, пока неизвестно, как к этой акции отнесутся украинские «декоммунизаторы» — фильм советский, а песня — на русском языке.

Напомним: флешмоб — с английского (flash mob) — мгновенная толпа, это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и затем расходится.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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