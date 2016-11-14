Карбат «Азов»: «Порошенко — главный шатун Украины»

Пропагандисты террористической группировки «Азов» выложили в социальной сети антипорошенковскую статью. Украинские нацисты начинают сжирать друг друга. Похоже режиму Порошенко осталось недолго.

«Банковая использовала тему „Писем Суркова“ не лучшим образом. История плана „Шатун“ обернулась фарсом. Ведь основные месседжи, которые попытались распространить представители СБУ, слишком похожи на типичную пропагандистскую продукцию от „МинСтеця“. „Сидите тихо, потому что Путин нападет“ раздается на Украине еще с весны 2014 года и уже никого не удивляет. Попытки сделать этот прием вновь актуальным, использовав „письма Суркова“, вряд ли принесут Банковой ожидаемый результат.

Очевидно, что Москве выгодно формирование протестной среды. Однако навязывание мысли, что общий рост протестных настроений режиссирует Кремль, очень похоже на дешевую политтехнологию, которой нынешняя власть пытается оправдать свою некомпетентность.

Своими действиями и бездействием режим Порошенко дал украинцам немало поводов выходить на улицы, чтобы отстоять свои права. Убеждать общество, что в большинстве акций протеста находится вездесущая „рука Кремля“ — обычный цинизм», — говорится в материале украинских нацистов.