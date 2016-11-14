«Я не хочу стрелять в свой народ», — украинский военный бежал в Россию и попросил тем убежища

В соседней с Донбассом Ростовской области российские пограничники задержали украинского военнослужащего Евгения Сергиенко. На допросе он рассказал, что дезертировал, поскольку не хочет воевать против жителей ДНР и ЛНР, и обратился с просьбой о политическом убежище.

«На днях на границе был задержан рядовой вооруженных сил Украины Евгений Сергиенко. В ходе допроса он сообщил, что не пытался прятаться, а намеренно шел в обход пункта пропуска, чтобы сдаться российским пограничникам. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел идти служить в украинскую армию, а сбежал потому, что не готов был воевать против собственного народа из ДНР и ЛНР. Также он заявил о том, что собирается просить в России политическое убежище», — сообщает о происшедшем корреспондент ТАСС.

Сергиенко сообщил, что покинуть военную часть под Харьковом было нетрудно, ведь она практически не охранялась. Он, в частности, сказал: «Я не хочу в свой народ стрелять, я не хотел воевать и знал, что буду пытаться сбежать. В воинской части в Башкировке, куда меня определили, были пьянство и разгильдяйство. Я спокойно встал, вышел через места, которые никто не контролирует и которые вообще свободны. Дальше, по его словам, «на автобусах и по лесопосадкам в обход блокпостов добрался да поселка Меловое», что в Луганской области, а там у местных жителей узнал, как перейти границу. Сергиенко сказал, что добровольно сдался российским пограничниками. Сейчас в отношении него проводится проверка.

Напомним: ранее не раз сообщалось о массовых случаях дезертирства из украинской армии. В последнее время из ВСУ бегут все чаще.