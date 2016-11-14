По следам электронных деклараций украинских чиновников: очередной налет, на этот раз ограбили судью

Как и предсказывали эксперты, криминал внимательно изучил электронные декларации украинских чиновников. Всего за две недели произошло уже как минимум три ограбления «богатеньких буратино». Во всяком случае, столько стали известны общественности.

Одно из последних ограблений, по сообщению украинского телеканала ТСН, когда группа неизвестных лиц ворвалась в дом судьи Высшего хозяйственного суда Мальвины Даниловой (см. фото) и ограбила женщину.

Грабители вынесли из ее дома около полумиллиона долларов. Саму же Данилову и ее любовника связали. «Полностью внимание было ко мне. Они знали, когда я приезжаю к нему, искали мою сумку», - рассказала телевизионщикам судья Данилова.

В своей е-декларации Мальвина Данилова указала пять квартир, четыре из которых площадью 112,8 кв. метров каждая, три земельных участка, гараж и дачный участок. Кроме того, в собственности судьи находится автомобиль Mersedes Bens E-250 (2011 г.в.), а у ее сына - еще три автомобиля: Mersedes Bens S 550 и две Subaru Impreza 2008 г.в. Заработная плата судьи составила 290 368 грн.

Руководители судебных органов уже заявляют, что информацию о наличных денежных активов следует закрыть.

Напомним: только наличными общая сумма, указанная депутатами и чиновниками в их декларация составляет более 7 миллиардов гривен. Это, не считая банковских счетов, недвижимости, драгоценностей и дорогих коллекций.