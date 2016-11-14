Скоро, очень скоро….

Во время недавнего "Марша независимости", состоявшегося в Варшаве, польские националисты за Волынскую резню сожгли флаг украинского государства. Шествие проводилось под лозунгом "Польша - бастион Европы". Акция собрала до 75 тысяч участников. Население Варшавы составляет примерно 1,75 млн. человек. Факт публичного сожжения украинского флага представляется довольно любопытным.

Фактически это был сигнал украинскому руководству, которое затем предсказуемо закатило истерику. Одно дело сжигать российские государственные флаги и атаковать российское посольство, другое дело - увидеть, что твои флаги жгут на улицах городов твоих старших «партнеров». Польский национализм направил украинскому национализму "поздравительную открытку" из серии «Никто не забыт, ничто не забыто». Особенно в отношении тех, кто называет улицы в своих городах именем Бандеры. Ведь это и есть на Украине официальная идеология.

В том случае, если Дональд Трамп (как обещал) решит все же поладить с Владимиром Путиным, украинский геополитический вопрос будет нуждаться в каком-то внятном решении. У новой американской администрации нет особых обязательств перед украинским марионеточным правительством. В этом плане украинские интересы могут быть взвешены с точки зрения усиления влияния Польши. Тем более, что украинские политические деятели «присягали» американским демократам.

Украинцы, прогнав тех, кто не скачет, оказались обмануты теми, кто их подначивал. Поклонников Бандеры банально использовали. Некоторые из них затем отдали свои жизни в Донбассе, иные стали в ряд военных преступников, путь которым отрезан. Все здесь держится лишь на благосклонности американской администрации.

Между тем, польский национализм направлен против трех «опасностей». Против национализма немецкого (который не представляет сейчас серьезной силы), против «усиления Московского государства» («Польша как бастион Европы») и против украинского национализма, который взял на вооружение тупиковую версию идеализации Бандеры. Украинские националисты, совершив вооруженный переворот в интересах более узкой части олигархии, резко ослабили страну и оказались во враждебном окружении. Как на востоке, так и на западе.

Все держится лишь на доброй воле американской администрации. Полностью зависимые «политические холопы» устраивают свои «акции по вызову» или террористические акты. Если новая американская администрация сочтет, что пора заменить чужих марионеток на своих марионеток, их конечно, заменят. Однако американцы ничего не будут делать, если не увидят в этом своей стратегической выгоды.