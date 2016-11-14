Единственный райцентр Львовщины без городского водопровода наконец получил воду

Речь идет о городе Турка. Собственно, в советские времена водопровод там был, но последние двадцать лет он не функционировал. Не хватало денег на реконструкцию. Поэтому воду люди носили из колодцев в десятках метров от дома.

То время, когда не было воды, Надежда вспоминает как кошмар. Проживает в семейном общежитии от местной «автошколы». Ближайший колодец почти в ста метрах от дома. К тому же, он один на всю улицу, поэтому воды хватало не всем.

«Мы вставали ночью, потому что днем ​​нельзя было набрать. У нас много людей там проживает и вокруг тоже. Поэтому шли к колодцу в 4–5 утра, кто когда мог, чтобы запастись водой», — вспоминает Надежда Безуханич, которая живет в «семейном» общежитии на улице Данила Галицкого.

С колодцев воду набирал весь город. А это почти семь с половиной тысяч жителей. Хотя водопровод в Турке был, но вышел из строя и почти 20 лет ждал реконструкции.

«Было проложено 2700 метров полиэтиленовых труб. Устроено 17 пожарных гидрантов, что очень улучшило пожарной безопасности нашего города, в котором большинство домов является деревянными», — рассказал председатель Агентства по внедрению микропроекта по реконструкции водопровода Александр Гвоздинський.

«В наших кранах появилась горячая теплая вода и жизнь стала комфортным. Конечно жить без воды ужасно, особенно когда есть маленькие дети. А теперь не нужно экономить, не надо запасаться водой. Живем как цивилизованные люди», — говорит жительница «семейного» общежития Иванна Галишин.

Провести водопровод Турке помог Украинский фонд социальных инвестиций и грант немецкого правительства. Выделили 2,5 миллионов гривен. Это 80% стоимости проекта, еще 20% дофинансировала сама община.