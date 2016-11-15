Кризис социальной политики

Глава Минздрава России Вероника Скворцова 10 ноября заявила о том, что в десяти регионах России ситуация по заболеваемости ВИЧ является критической. При этом основным вариантом передачи этой болезни оказался инъекционный путь по линии употребления наркотиков (в основном героин), который показал долю в 57% заболевших. 40% случаев заражения – половой путь, относящийся к гетеросексуальным парам (еще один привет жителям России от уличной проституции).

Россия по итогам 2015 года является страной с крупнейшей эпидемией ВИЧ в мире. По крайней мере, это следует из доклада ЮНЭЙДС - структуры ООН, которая занимается изучением состояния развития этой болезни и ее профилактикой. В настоящее время темпы распространения эпидемии в Российской Федерации опережают аналогичные показатели даже стран Южной Африки. Повторимся, что таковы официальные сведения международной организации. По быстроте прироста новых заболевших в 2015 году Россия обошла такие страны как Мозамбик, Танзания, Уганда, Кения, Зимбабве.

В Индии, где борьба с данной проблемой также является актуальной, выделяют несколько групп риска. Это так называемые секс-работники, нелегалы, мужчины, у которых были гомосексуальные контакты, наркозависимые и представители касты хиджра (так называемые "неприкасаемые", в числе которых бисексуалы, трансгендеры, гермафродиты и тому подобное).

Таким образом, в России были обозначены наиболее проблемные регионы по степени распространения ВИЧ. Это вызвало в СМИ определенный отклик. В списке ниже наиболее проблемные области и их административные центры по данным среднеазиатских источников.

№1. Свердловская область, город Екатеринбург. Регион входит в пятерку наиболее привлекательных регионов России для трудовой миграции из Средней Азии. В 2015 году по официальным данным в Свердловскую область въехало 144 тысячи иностранцев (примерно 3,3% населения области). Из них: 36,5% граждане Таджикистана, 23,0% - Кыргызстана; 9,9% - Узбекистана. Итого из трех среднеазиатских государств 69,4%.

№2. Иркутская область, город Иркутск. Количество прибывших мигрантов в 2015 году - 68,4 тысячи человек (примерно 2,8% населения области ). Из них: 32,9% - граждане Узбекистана; 12,4% - Таджикистана; 5,8% - Кыргызстана. Итого из трех среднеазиатских государств 51,1%.

№3. Новосибирская область, город Новосибирск. Из четырех среднеазиатских государств в Новосибирской области в 2015 году зарегистрировано 205,5 тысяч человек (примерно 7,4% населения). Из них: 39,6% - граждане Узбекистана; 21,9% - граждане Таджикистана; 19,5% - граждане Кыргызстана; 19% - граждане Казахстана. Итого из четырех среднеазиатских государств около 100%.

№4. Самарская область, город Самара. В 2015 году въехало 210 тысяч мигрантов из Средней Азии (6,5% населения области). Из них: 31,3% - граждане Узбекистана; 18,8% - граждане Таджикистана; 7,7% - Кыргызстана. Итого из трех среднеазиатских государств 57,8%.

№5. Оренбургская область, город Оренбург. В 2015 году по некоторым данным здесь проживало 109,6 тысяч мигрантов (5,5% населения области). Из них: 39,0% - граждане Узбекистана; 19,0% - граждане Казахстана; 15,0% - граждане Таджикистана. Итого из трех среднеазиатских государств 73%.

№6. Ленинградская область, город Санкт-Петербург. В 2015 году здесь проживало более 1 млн. иностранцев (примерно 15% населения региона(!)). Основной миграционный поток из Узбекистана и Таджикистана.

№7. Челябинская область, город Челябинск. В 2015 году здесь проживало 384 тысячи мигрантов (примерно 11% населения региона). Из них: 67,7% - граждане Казахстана; 9,9% - граждане Узбекистана; 9,5% - граждане Таджикистана. Итого из трех среднеазиатских государств - 87,1%.

№8. Тюменская область, город Тюмень. В 2015 году здесь было зафиксировано 58,6 тысяч мигрантов (примерно 1,6% населения). Как и в предыдущих случаях, основная часть их прибыла из Узбекистана и Таджикистана.

По Кемеровской области, которая также находится в лидирующей группе, статистических данных у источника нет. Исследователи отмечают, что регионы-лидеры по количеству больных СПИД практически не меняются на протяжении десятка лет. В 2016 году в Екатеринбурге распространенность ВИЧ-инфекции составила 1826 человек на 100 тысяч, то есть 1,82%. Это примерно два человека из ста (или один из пятидесяти). И это лишь по официальным данным. Специалисты утверждают, что скорость распространения ВИЧ в России может еще больше увеличиться.

Таким образом, налицо признаки несостоятельности проводящейся внутренней политики. Не только в смысле тактики, но и в смысле общей стратегии. Статистика показывает сразу несколько действующих трендов. С одной стороны, явно произошло увеличение "героинового трафика" из Афганистана. И как следствие, очень сильная уязвимость в этом плане Сибири. Об этом, конечно, раньше никто не думал(?).

С другой стороны, тенденция снижение общей морали в российском обществе. Здесь отдельное спасибо СМИ и принятым обыкновениям "общества потребления". Следует обратить внимание на отсутствие Северного Кавказа в авангарде проблемных регионов по указанной номинации. Это тоже весьма показательно.

С третьей стороны, налицо существование на территории России "параллельного мира", который подпитывается постоянный импортом рабочей силы из Средней Азии. Мигранты из среднеазиатских государств (в том числе незаконные) являются частью российской общей социально-экономической системы. Они представлены практически во всех указанных "проблемных" российских регионах. "Чемпионом", судя по статистике, является здесь самый "азиатский регион" России - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Наблюдается два параллельных процесса: скорость распространение ВИЧ в России увеличивается, правительство мониторит.

Дальнейшее безучастное наблюдение социальных процессов, которые идут под флагом либерализма и глобализации (со словами "так принято во всем мире") в перспективе подрывает стратегическую стабильность Российской Федерации как государственного образования. Численность граждан сейчас в целом увеличивается слабо, количество иностранцев увеличивается стабильно, стабильно увеличивается и число ВИЧ-носителей. По крайней мере, именно это показывает текущая статистика. Между тем, сельская местность, ввиду действующей экономической модели и слабого вмешательства государства, пустеет.

Как только в Российской Федерации окончательно «закончится» деревня, можно ожидать, что закончится и Российская Федерация в том виде, в котором ее сейчас видят. Международным финансово-экономическим игрокам абсолютно все равно, кто именно в перспективе на них будет на территории России работать. При этом, за рабочие места в условиях хронического экономического кризиса борьба лишь усилится. Происходит так называемый анти-отбор при котором с одной стороны быстро увеличивается количество ВИЧ-инфицированных, особенно на Урале и в Сибири. С другой стороны, Россию захлестнула волна эмиграции из Средней Азии, которую официальные российские СМИ не слишком замечают, в то время как это является одним из главных социальных трендов.