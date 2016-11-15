Сводка событий в Сирии за 14 ноября 2016 года

Представители Минобороны России заявили, что российский истребитель МиГ-29 потерпел крушение в водах Средиземного моря в нескольких километрах от авианосца «Адмирал Кузнецов».«При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности, во время захода на посадку, за несколько километров до авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», произошло авиационное происшествие с палубным истребителем Миг-29К. Российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами», — сообщили в Министерстве обороны РФ.Летчик истребителя катапультировался и вскоре был доставлен на борт авианосца. В ходе инцидента пилот не пострадал.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 935. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (18), Дамаск (17), Латакия (2), Хама (1), Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что специалисты Научного центра радиационной, химической и биологической защиты определили, что боевики в Сирии атакуют правительственные войска в Алеппо с помощью хлора. Конашенков отметил, что в результате химических атак около 30 военнослужащих 415 батальона 115 дивизии Республиканской гвардии получили отравление различной степени тяжести.

«По словам сирийских военнослужащих, отравлению газом предшествовал взрыв мины или газового баллона, запущенного из кустарной реактивной установки "Адский огонь"»,— рассказал официальный представитель Минобороны. По его словам, террористы в Алеппо применяют хлор против сирийских военнослужащих и мирного населения все чаще и больше. «Однако никто из политиков, пекущихся на публике об Алеппо во Франции и, особенно, в Великобритании, в упор не видят этих преступлений. А точнее, хотят видеть виновниками этого только сирийские власти»,— подчеркнул генерал.

Игорь Конашенков призывал руководство Организации по запрещению химического оружия направить в Алеппо профильных специалистов, а не «политизированных» гуманитариев для чтения нотаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал госсекретарю США Джону Керри о том, что незаконные вооруженные формирования в Алеппо отказываются сотрудничать с Россией, сообщается на сайте российского МИДа.

В разговоре Лавров обратил внимание на то, что незаконные вооруженные формирования в восточном Алеппо и так называемый местный совет в этой части города отказываются сотрудничать в урегулировании ситуации.

При этом глава российского МИДа отметил, что ВКС России и сирийские ВВС уже четыре недели не выполняют полеты в том районе. Он указал Керри, что Вашингтон так и не отделил «умеренную» оппозицию от террористических группировок.

Совет ЕС расширил санкции против сирийского руководства, добавив в санкционный список 17 министров и управляющего центробанком страны. Как отмечается в документе, решение о расширении санкций принято в связи с ответственностью властей Сирии «за репрессии в отношении гражданского населения, извлечение выгоды из поддержки режима и связь с его представителями».

Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) заявляет, что деятельность задержанных ФСБ 12 ноября по подозрению в подготовке терактов в Москве и Санкт-Петербурге координировалась с территории Сирии.

«В результате партнерского взаимодействия ГКНБ Кыргызской Республики с ГКНБ Республики Таджикистан, ФСБ России 12 ноября 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге нейтрализована диверсионно-террористическая группа, в которую входили также несколько граждан центрально-азиатских республик, прошедших подготовку на территории Сирии в лагерях террористической организации «Исламское государство». Деятельность данной террористической группы координировалась функционерами ИГ с территории Сирии. Целью – являлось совершение крупномасштабных террористических акций на территории России и стран Центральной Азии», – говорится в документе.

Алеппо. В районе Нового Алеппо (мечеть Аль-Рахма) города Алеппо мирным жителям передано около 700 кг гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования террористических группировок из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы «1070», Салах-ад-Дин, Эль-Сальхин, Сулейман-Халяби, Маньян, Дахия-эль-Асад, Ашрафия и Лерамон, школу Хикма, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», район картонной фабрики, населенные пункты Ансар и Эн-Найраб.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Вооруженные бандформирования, удерживающие восточные районы сирийского Алеппо вновь заявили об отказе покинуть город.

ВКС РФ нанесли серию авиаударов к западу от города Алеппо, целями авиации стали населённые пункты Мансура, Хан-аль-Ассаль, районы Рашиддин-4 и Рашиддин-5, примыкающие к недавно освобождённым от боевиков пригородам Миньян и Дахият-аль-Асад.

Турция в целях безопасности закрыла пограничный с Сирией КПП «Онджупынар» в провинции Килис. Причиной этого является конфликт за КПП «Есселаме», расположенный на сирийской территории напротив «Онджупынар», между боевиками группировки "Аль-Шамия" и дивизией Султана Мурада, которые входят в состав поддерживаемой Турцией ССА.

Протурецкие боевики, продолжают наступление в направлении города Аль-Баб (Фото 1), ими взяты н.п.: Ku'afir, Waqlah, Hadath, Qediran и Biratah. По данным нескольких источников передовые силы ССА достигли северных окраин города, где сейчас завязались боестолкновения.

В районе н.п. Tall al-Jijan, курдские отряды SDF, наступавшие на позиции боевиков ИГ, были обстреляны турецкой артиллерией поддерживающей наступление боевиков САА.

Идлиб. ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по коммуникациям боевиков в районе н.п. Маарат Аль-Нуман, Серакиб и Абу Духур на северо-востоке провинции. Также Российской авиацией были атакованы позиции боевиков в районе города Идлиб, в н.п. Бинниш и Тафтаназ.

Латакия. Вооруженные формирования группировки «Свободная Сирийская Армия» дважды обстреляли крепость Тубал.

Отмечено боестолкновение в районе плантации Аль-Хаят.

Тартус. Большой конвой гуманитарной помощи прибыл в город Тартус.

Хама. В районной национальной больнице города Хама, нуждающимся передано около 200 кг гуманитарных грузов.

По населенному пункту Суран боевиками был нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата со взрывным устройством на борту.

В районе Вади Аль-Азиб задержан грузовик с различными боеприпасами, предназначавшимися для террористов (Фото 2).

Хомс. На севере провинции в районе н.п. Тельбиса отмечено боестолкновение.

Дамаск. В провинции Дамаск вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли населенные пункты Арбин, Хауш-Насри, Блелие, Мазраат-Махмуд, Джобар и Блудан, лагерь Эль-Вафидин , больницу Ибн-эль-Валид, автомагистраль в районе населенного пункта Дума и высоту с отметкой 612.

В результате обстрела террористами пригорода Дамаска - Ас-Сумария погибли два человека. Ранения получили девять человек, в том числе один ребенок.

105-я бригада Республиканской Гвардии САА и спецподразделения МВД начали штурм н.п. Рейхан. В настоящий момент идут ожесточенные бои в районе мечети Рейхан, расположенной в западной части населенного пункта.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Осман.

В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд, вблизи лагеря беженцев Ан-Назихин и в районе Аль-Карак.

Дейр-эз-Зор. Отрядом специального назначения Республиканской Гвардии «Группа Касима» проведена успешная операция против боевиков ИГ в округе Аль-Арфи.

Уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль боевиков в районе Аль-Джафра.

ВВС САР нанесли несколько ударов по позициям джихадистов в районе Джабаль ат-Тарда.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила нефтяную скважину ИГ. У города Абу-Камаль уничтожена еще одна нефтяная скважина ИГ.

Ракка. Курдские отряды SDF продолжают наступление в направлении города Ракка.

Представители SDF сообщили, что за 10 дней операции "Гнев Евфрата" арабо-курдские отряды выбили террористов из 34 селений и заняли 7 стратегических высот, позволяющих контролировать передвижение противника и подавлять огнем его контратаки.

Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила пять тактических единиц, автомобиль, батарею минометов, боевую позицию и зенитную установку ИГ.