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Главная Министр Улюкаев нащупал дно опубликовано soldier в Втр, 15/11/2016 - 04:59 Новость: тема тэги гео Как сообщает Следственный комитет Российской федерации, задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев в рамках возбужденного против него уголовного дела. Глава Минэкономразвития подозревается в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. ФСБ вело наблюдение за министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым больше года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. "Неизвестно были ли изначально подозрения в отношении него по тому, в чем его сейчас обвиняют, однако в разработке он был точно больше года", — отметил источник. По информации следствия, Алексей Улюкаев был задержан за получение 2 млн долларов 14 ноября за то, что Минэкономразвития позволило "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти". :: soldier :: Автор (или псевдоним)

Владимир Орлов О себе

Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "ВЕЧЕ" (МОО «ВЕЧЕ»), учреждена 26 апреля 2009 года, с целью разработки и реализации концепции развития Российской Федерации как сильного, независимого и справедливого государства, способного обеспечить свободу, достойную жизнь и равные права для каждого гражданина России, а так же восстановление России как культурной, цивилизационной и геополитической объединяющий силы на пространстве бывших республик СССР. Кроме того, организация ставит своей целью формирование и поддержание положительного и объективного образа России в глазах, как граждан России, так и граждан иностранных государств, а так же распространение достоверной и объективной информации о России и о событиях, происходящих в Мире через средства массовой информации и Интернет.

Партнерами организации являются: газета "RED МЕДВЕДЪ!", новостные информационные порталы «ИНОФОРУМ» и «ПЕРЕВОДИКА», а так же Абхазское сетевое новостное агентство «ANNA». Организация осуществляет сотрудничество по различным общественно значимым вопросам и политическим вопросам с академией «Тринитаризма», императорским православным палестинским обществом, межрегиональным общественным движением «Народный Собор», партией «Родина: здравый смысл», Комитетом солидарности с народами Ливии и Сирии. Организация также имеет зарегистрированные Федеральной регистрационной службой свои символы: флаг и эмблему. В октябре 2009 года организация была официально зарегистрирована при Минюсте России и получила статус межрегиональной общественной организации. Об авторе подробнее