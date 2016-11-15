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Министр Улюкаев нащупал дно

опубликовано soldier в Втр, 15/11/2016 - 04:59 Новость: тема тэги гео
ylukaev
Как сообщает Следственный комитет Российской федерации, задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев в рамках возбужденного против него уголовного дела. Глава Минэкономразвития подозревается в получении взятки и злоупотреблении служебным положением.

ФСБ вело наблюдение за министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым больше года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестно были ли изначально подозрения в отношении него по тому, в чем его сейчас обвиняют, однако в разработке он был точно больше года", — отметил источник.

По информации следствия, Алексей Улюкаев был задержан за получение 2 млн долларов 14 ноября за то, что Минэкономразвития позволило "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".

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Автор (или псевдоним)
Владимир Орлов

О себе

Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "ВЕЧЕ" (МОО «ВЕЧЕ»), учреждена 26 апреля 2009 года, с целью разработки и реализации концепции развития Российской Федерации как сильного, независимого и справедливого государства, способного обеспечить свободу, достойную жизнь и равные права для каждого гражданина России, а так же восстановление России как культурной, цивилизационной и геополитической объединяющий силы на пространстве бывших республик СССР. Кроме того, организация ставит своей целью формирование и поддержание положительного и объективного образа России в глазах, как граждан России, так и граждан иностранных государств, а так же распространение достоверной и объективной информации о России и о событиях, происходящих в Мире через средства массовой информации и Интернет.
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