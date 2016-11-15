Майкл Бом попросил российский паспорт

Американский журналист и политолог Майкл Бом хорошо известен русскоязычным телезрителям, поскольку является активным участником телешоу, проходящих в Москве И вот в эфире телеканала «Звезда» он признался, что после избрания Трампа президентом не хочет возвращаться в США. И более того надеется стать гражданином России.

«Я двадцать лет прожил здесь и ещё столько же проживу», - заявил Майкл Бом. И обратился с просьбой к ведущему телепрограммы «Особая статья» Алексею Гудошникову посодействовать в получении российского паспорта: «Просто я не хочу заниматься волокитой. Если вы мне подарите паспорт, я возьму с удовольствием».

Возможно, Бом действительно побаивается Трампа, а может быть, просто позавидовал американским звёздам, уже ставшими российскими гражданами. Но в любом случае понятно, что жителя «самой демократической страны» не пугают российские порядки, которые так злобно критикуют местные и зарубежные либералы. Выходит, не так страшен чёрт, как его малюют!