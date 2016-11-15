Члены ЕС против санкций

Последняя встреча министров иностранных дел стран-членов Евросоюза закончилась позорным провалом. Главы внешнеполитических ведомств не сумели сориентироваться в текущей ситуации без подсказок и указаний из Вашингтона. А их, по-видимому, и ожидать не следует после победы Трампа, который сам сосредотачивается на внутренних делах Америки и предлагает заняться тем же европейцам.

И, надо сказать, не напрасно. Ведь внутри самого Европейского союза уже давно зреют и становятся всё более явственными настроения евроскепсиса и недовольства проводимой против России политикой санкций, подрывающей экономическое благополучие европейских стран.

Против санкций уже активно выступают Греция, Венгрия, Италия и к ним готовы присоединиться другие страны. Во Франции тоже полно недовольных, но при президенте Олланде она вряд ли присоединится к клубу противников санкций. Но как только его переизберут – ситуация изменится. Упорствует пока только Германия. Но ведь и Меркель уже недолго осталось.