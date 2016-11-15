В «лучшей армии Европы» процветает воровство, воруют командиры частей, их заместители по снабжению, работники военных складов

Украинское агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службуа СБУ сообщило о фактах присвоения и реализации горюче-смазочных материалов, предназначенных для потребностей так называемой «АТО», руководством одной из военных частей на Житомирщине. Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины.

"К коррупционной схеме были привлечены командир в/ч, начальники службы по поставке горюче-смазочных материалов, а также работник склада - кум командира. Правонарушители подделывали официальные документы, по которым списывали дизельное горючее и бензин на военную технику, которая находилась в районе АТО. Якобы «использованное» горючее в 200-литровых бочках они возвращали из АТО на Житомирщину и там продавали по заниженной цене (в среднем 15 гривень за литр) частным предпринимателям», - идет речь в сообщении.

Отмечается, что ежемесячно «дельцы» списывали до пяти тонн дизеля и бензина. Правоохранительные органы задержали четырех злоумышленников во время реализации трех тонн горючего, завезенного 10 ноября из Луганской области.

Во время обысков, проведенных в Новоград-Волынском и по месту дислокации подразделений военной части на Луганщине, изъяты поддельные документы, которые подтверждают незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.

Так о каком «перемирии», тем более окончании военного конфликта может идти речь у тех, кому «война – мать родная»…