Путин и Трамп – контакт налажен

Как пишет The Washington Post, в понедельник президент РФ Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп переговорили по телефону . Переходная администрация американского президента сообщила, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп выразил надежду на прочные отношения с Россией. "Избранный президент Трамп сообщил президенту Путину, что он рассчитывает иметь крепкие и прочные отношения с Россией и ее народом", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, "в ходе разговора оба лидера обсуждали ряд вопросов, включая угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются США и Россия, стратегические экономические вопросы и исторические отношения между США и Россией, которым уже 200 лет".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах между Путиным и Трампом. "Российский лидер еще раз поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом политики сошлись в оценке состояния российско-американских отношений, назвав их "крайне неудовлетворительными". Они заявили о необходимости активной совместной работы для их нормализации.

"Подчеркнута, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента", - сообщили в Кремле.

Лидеры обсудили налаживание отношений между странами, разрешение конфликта в Сирии, а также коснулись вопроса о личной встрече.