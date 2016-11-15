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Путин и Трамп – контакт налажен

опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 11:53 Новость: тема тэги гео
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Как пишет The Washington Post, в понедельник президент РФ Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп переговорили по телефону. Переходная администрация американского президента сообщила, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп выразил надежду на прочные отношения с Россией. "Избранный президент Трамп сообщил президенту Путину, что он рассчитывает иметь крепкие и прочные отношения с Россией и ее народом", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, "в ходе разговора оба лидера обсуждали ряд вопросов, включая угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются США и Россия, стратегические экономические вопросы и исторические отношения между США и Россией, которым уже 200 лет".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах между Путиным и Трампом. "Российский лидер еще раз поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом политики сошлись в оценке состояния российско-американских отношений, назвав их "крайне неудовлетворительными". Они заявили о необходимости активной совместной работы для их нормализации.
"Подчеркнута, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента", - сообщили в Кремле.

Лидеры обсудили налаживание отношений между странами, разрешение конфликта в Сирии, а также коснулись вопроса о личной встрече.

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