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Гонтарева уличила Тимошенко во лжи

опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 12:21 Новость: тема тэги гео
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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, обвинила лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко в использовании протестных настроений украинских вкладчиков для достижения собственных политических целей. Лидер собирает вкладчиков обанкротившихся банков на митинги и откровенно обманывает украинцев. По словам Гонтаревой, цифры и факты, которые Ю.Тимошенко приводит во время своих выступлений, не соответствуют действительности.

К Ю.Тимошенко присоединились несколько депутатов парламента, которые пытаются дестабилизировать экономическую ситуацию, чтобы использовать это в своих политических целях, отметила В.Гонтарева. Популистские лозунги выгодны и для владельцев обанкротившихся банков, подчеркнула она.

"Им Нацбанк помешал проводить схемные операции, выводить средства из банков, продолжать кредитовать депозитами вкладчиков исключительно свой бизнес. И при этом они не хотят возвращать долги", — пояснила глава НБУ.

Ранее в Киеве была начата бессрочная уличная акция протеста за отставку В.Гонтаревой, которая вместе с президентом Петром Порошенко обвалила курс гривны и обанкротила десятки украинских банков, оставив украинцев без денег на вкладах.
Действия всех ветвей украинской власти, проводящих антинародную политику под диктатом внешнего руководства, сомнений не вызывает, а Тимошенко нельзя обвинить только в одном, что она не способна воспользоваться ситуацией и не появиться в нужное время. Появиться белой и пушистой на белом коне, когда все вокруг в дерьме. Это ее козырь и главный тактический прием, который она всегда умело использовала для вхождения во власть.

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