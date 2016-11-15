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Главная Украинская власть, опасаясь собственного народа, вводит в Киеве особый режим опубликовано Nvb2003 в Втр, 15/11/2016 - 12:35 Новость: тема тэги гео В Киеве вводится особый режим, который обусловлен, как уверяют в представители украинского МВД, террористической угрозой со стороны пророссийских сил. На самом деле власть просто боится своего народа, боится обещанных акций и митингов, которые недавно анонсировали профсоюзы и обманутые вкладчики доведенных до банкротства банков и которые в итоге могут перерости в масштабные протесты, угрожающие режиму Порошенко.

С сегодняшнего дня главная улица столицы — Крещатик — будет перекрыта. А чтобы туда попасть, киевлянам нужно будет пройти через металлодетектор, предъявить документы, а также быть готовыми к осмотру личных вещей. В МВД говорят, такие меры могут продлиться до весны следующего года. Как сообщил советник главы МВД Иван Варченко, предварительно усиленные меры безопасности запланированы до 24 ноября, именно на этот день намечен саммит Украина — ЕС.

«Пока мы намерены держать усиленный режим до 24 ноября, но не исключаем, что он будет продлен, так как понимаем, что именно в этот период, когда президентские полномочия в США передаются от Барака Обамы к Дональду Трампу, Россия заинтересована окунуть Украину в состояние хаоса. Поэтому мы не исключаем, что такие меры будут продлены до весны следующего года», — заявил Варченко.

В полиции сообщили, что даже рассматривался вариант введения некого подобия комендантского часа — запрета на прогулки по Крещатику после 23:00, но потом от этого отказались.

По мнению политологов, сейчас власти вынуждены принимать такие решения вовсе не из-за опасности терактов, а потому, что попросту боятся своего народа. Ведь очень многие украинцы сегодня разочаровались в социально-экономической политике, которую проводит действующее правительство. На этом фоне сама идея того, что может начаться масштабный протест, вызывает у властей серьёзный страх. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее