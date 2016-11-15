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Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку

опубликовано Nvb2003 в Втр, 15/11/2016 - 12:47 Новость: тема тэги гео
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Последняя из команды грузинских реформаторов Михаила Саакашвили - глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке. Причиной своего решения Деканоидзе назвала вмешательство политиков в ее работу.
На посту Деканоидзе продержалась год. И все это время не прекращались скандалы. Они были связаны и с ее неспособностью выучить украинский язык, и с новыми украинскими полицейскими, сильно напоминающими американских копов. Реформа правоохранительных органов Украины, у истоков которой она стояла, в итоге обернулась крахом: ушли профессионалы, выросла преступность. Но сама Деканоидзе заявила, что проблемы в том, что реформировать систему все время якобы мешают «сверху».
«Я не выносила сор из избы. Я государственный человек. Но считаю своим долгом обратиться к политикам и чиновникам на всех уровнях, начиная от народных депутатов и заканчивая самыми высокими кабинетами, с просьбой и даже требованием отказаться от вмешательства в работу Национальной полиции. Не могут и не должны назначения в правоохранительных органах согласовываться с политиками», - заявила она.
Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Хатия Деканоидзе приняла правильное решение, уйдя в отставку. Она стала последней из группы грузинских реформаторов, работавших на Украине.
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Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"