Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку опубликовано Nvb2003 в Втр, 15/11/2016 - 12:47 Новость: тема тэги гео Последняя из команды грузинских реформаторов Михаила Саакашвили - глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке. Причиной своего решения Деканоидзе назвала вмешательство политиков в ее работу.

На посту Деканоидзе продержалась год. И все это время не прекращались скандалы. Они были связаны и с ее неспособностью выучить украинский язык, и с новыми украинскими полицейскими, сильно напоминающими американских копов. Реформа правоохранительных органов Украины, у истоков которой она стояла, в итоге обернулась крахом: ушли профессионалы, выросла преступность. Но сама Деканоидзе заявила, что проблемы в том, что реформировать систему все время якобы мешают «сверху».

«Я не выносила сор из избы. Я государственный человек. Но считаю своим долгом обратиться к политикам и чиновникам на всех уровнях, начиная от народных депутатов и заканчивая самыми высокими кабинетами, с просьбой и даже требованием отказаться от вмешательства в работу Национальной полиции. Не могут и не должны назначения в правоохранительных органах согласовываться с политиками», - заявила она.

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Хатия Деканоидзе приняла правильное решение, уйдя в отставку. Она стала последней из группы грузинских реформаторов, работавших на Украине. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее