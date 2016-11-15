Главная

Киев: неизвестные в форме «Айдара» захватили здание минэкономики Украины

опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 13:07 Новость: тема тэги гео
ajdar
В столице Украины сегодня неспокойно: в связи с акциями протеста силовики перекрыли главную улицу — Крещатик. Город стоит в многокилометровых пробках. Тем временем в Киеве, в одно из зданий Министерства экономики Украины (на бульваре Дружбы Народов) произошло вторжение: 20-25 мужчин в военной форме форме представились бойцами батальона «Айдар», перепрыгнули через «вертушку» на пропускном пункте и ворвались внутрь.

Об этом сообщает на своей странице Facebook заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Георгий Тука. «Айдаровцы» якобы заявили, что хотят проверить электронные декларации.

«Какие декларации»? При чем тут минэкономики и при чем «Айдар»? Может, этим парням стоит напомнить об ответственности? А тем, кто их послал, об уголовной ответственности?- вопрошает замминистра.

Напомним: украинский добровольческий батальон «Айдар» известен убийствами и пытками мирных жителей на Донбассе, рейдерством и мародерством.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет