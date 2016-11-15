Киев: неизвестные в форме «Айдара» захватили здание минэкономики Украины

В столице Украины сегодня неспокойно: в связи с акциями протеста силовики перекрыли главную улицу — Крещатик. Город стоит в многокилометровых пробках. Тем временем в Киеве, в одно из зданий Министерства экономики Украины (на бульваре Дружбы Народов) произошло вторжение: 20-25 мужчин в военной форме форме представились бойцами батальона «Айдар», перепрыгнули через «вертушку» на пропускном пункте и ворвались внутрь.

Об этом сообщает на своей странице Facebook заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Георгий Тука. «Айдаровцы» якобы заявили, что хотят проверить электронные декларации.

«Какие декларации»? При чем тут минэкономики и при чем «Айдар»? Может, этим парням стоит напомнить об ответственности? А тем, кто их послал, об уголовной ответственности?- вопрошает замминистра.

Напомним: украинский добровольческий батальон «Айдар» известен убийствами и пытками мирных жителей на Донбассе, рейдерством и мародерством.