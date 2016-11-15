Акции протеста начались в центре Киева, пока немногочисленные и вполне мирные

В Киеве, у здания Нацбанка Украины, продолжаются протесты обманутых вкладчиков. Митинги идут уже более недели, но украинские СМИ заговорили о них только сегодня, вероятно потому, что СБУ накануне заявила о том, что именно с 15 ноября начинается осуществление плана «Шатун», направленного на «дестабилизацию Украины» и задуманного якобы Кремлем.

По сообщению киевских журналистов, возглавляют митинг протеста представитель незарегистрированной партии «За життя» («За жизнь» - ред.) Вадим Рабинович и лидер партии «»5.10», днепропетровский миллионер и политик Геннадий Балашов. Последний неделю назад пытался установить палатки на Майдане Независимости, но силовики быстро разогнали его акцию протеста.

«В общем, страшный и ужасный план «Шатун» на поверку оказывается каким-то фестивалем малорейтинговых партий и их вождей. По крайней мере пока», - сообщает корреспондент одного из киевских изданий.

Среди митингующих много пенсионеров, поговаривают, что немало пожилых люей стоят за деньги: организаторы протестов якобы обещали заплатить от 100 до 150 гривен. В толпе также появляются люди, по виду бомжи, которые кричат: «Гонтареву - на нары!» (Валерия Гонтарева — глава НБУ-ред.).

Митингующих пока немного — более тысячи, порядок охраняют около сотни силовиков, которые рассредоточились по улице Институтской. Здесь также стоят еще четыре микроавтобуса с бойцами нацгвардии. Подъезд к Нацбанку Украины отгорожен сетчатым забором и двумя рамками металлоискателей.

К полудню обманутые вкладчики и «сочувствующие» пришли с протестами также под здание Верховной Рады. Установлен громкоговоритель, из которого на всю площадь играет музыка. Вкладчики обанкротившегося банка «Михайловский» принесли барабан и трещотки. Создаётся общее впечатление, что эти митингующие ждут то ли подкрепления, то ли кого-то, кто возглавит протест.

Напомним: в киевскую полицию поступило около 10 заявок на проведение 15 ноября всевозможных массовых акций, принимать участие в них, по разным оценкам, будут от 5 до 50 тысяч человек. Полиция Киева, опасаясь бунта, перешла на усиленный вариант несения службы.