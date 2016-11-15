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США ввели санкции против шести депутатов Госдумы РФ, избранных в Крыму

опубликовано Nvb2003 в Втр, 15/11/2016 - 13:36 Новость: тема тэги гео
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США добавили в перечень лиц, в отношении которых действуют санкции, шесть депутатов Госдумы России от Крыма, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте финансового ведомства США. Сообщается, что в санкционный список попали Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Павел Шперов. Напомним, что на прошлой неделе Европейский Союз также внес этих депутатов в санкционный список.
По оценке замглавы МИД России Сергея Рябкова, расширение санкционных списков США в отношении РФ — это проявление абсолютно обанкротившейся политики уходящей администрации президента Барака Обамы.
За этим решением не стоит "ничего, кроме изобличения внутренней пустоты и отсутствия даже минимального понимания (со стороны США) современных реалий, в частности, обстоятельств, которые привели к воссоединению Крыма" с Россией, подчеркнул замглавы МИД.
"Мы сожалеем, что администрация, существование которой прекратится через 60 дней, продолжает цепляться за собственные фантомы и демонстрирует не то что отсутствие логики, но и малейшего желания хоть как-то поправить серьезно пошатнувшиеся, по сути дела, разрушенные самим Вашингтоном отношения с Россией", — сказал Рябков, выразив надежду, что на смену администрации Обамы придут люди, которые более ответственно подходят к отношениям с РФ.
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корреспондент "Анна-ньюз"