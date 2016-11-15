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Financial Times: президент Трамп договорится с президентом Путиным по Крыму и Украине

опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 13:56 Новость: тема тэги гео
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Влиятельная британская газета Financial Times предлагает свою версию возможных договоренностей, которые достигнуть президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин по Донбассу и Украине в целом.

Публикация Гидеона Рахмана под заголовком «Дональд Трамп, Владимир Путин и искусство сделки с Россией» сопровождается яркой карикатурой. Автор статьи делает прогноз о том, как по его мнению, будет выглядеть сделка США с Россией и как это повлияет на ситуацию в мире.

Суть прогноза такова. Позиция США по отношению к Крыму изменится. Хотя в Америке не смогут согласиться с юридическим включением Крыма в состав России, однако примут это как свершившийся факт. После этого Соединенные штаты смогут снять экономические санкции с Российской Федерации. Американцы не поддержат предложение о вступлении в НАТО ни Украины, ни Грузии. Наращивание присутствия войск НАТО в странах Балтии также будет остановлено.

В обмен на такие большие уступки Россия свернет военные действия на Донбассе. С угасанием конфликта на востоке Украины Россия сосредоточит свои усилия на Ближнем Востоке, где вместе с США будет бороться с ИГИЛ. «Если сделка Трампа сработает, это разрядит опасную конфронтацию между США и Россией», - делает вывод британский журналист.

Впрочем, это только версия, сделанная, пусть и авторитетно, но британской газетой. И Трамп, и Путин уже не раз делали совершенно неожиданные ходы на политической

Напомним: президент Российской Федерации Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп уже побеседовали по телефону. СМИ отмечают, что «в ходе разговора Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов». В будущем предполагается встреча лидеров двух держав.

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