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Особо «свидомые» собрались под российским посольством в Киеве

опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 14:07 Новость: тема тэги гео
POSOL
В ответ на многочисленные антиправительственные акции протеста, которые сегодня проходят практически у всех правительственных зданий в Киеве и которые вынудили органы правопорядка работать в экстремальном режиме, особо майданутые украинцы решили собраться у здания российского посольства. Таких, которые все еще верят в козни Москвы и перепуганы результатами выборов в соседних Молдове и Болгарии осталось немного. Как сообщает телеканал "112 Украина" – несколько сотен.

"Несколько сотен человек собрались у посольства РФ еще в 9 утра. Здесь проходит мирный митинг. Люди вышли с украинскими флагами и плакатами, где написано "Руки прочь от Украины". Люди говорят, что не согласны с риторикой Путина по Украине, осуждают агрессию России в отношении Украины, а также не согласны с действиями в Молдове и Болгарии, где были избраны президенты с пророссийской позицией. Каждый желающий может высказаться у свободного микрофона и выразить позицию. Меры безопасности здесь усилены, работает патрульная полиция и Нацгвардия. Акция проходит мирно", - рассказал корреспондент.

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Ну вот, добрались до молдаван

опубликовано Гость (не проверено) в Втр, 15/11/2016 - 14:22

Ну вот, добрались до молдаван с болгарами. Теперь и они тоже - "колорады". Пора АТО начинать.

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