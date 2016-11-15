Сводка Министерства обороны ДНР 15 Ноября 2016 года

Обстановка в Донецкой Народной Республике обострилась. За прошедшие сутки украинские силовики восемьсот семьдесят шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 15 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«При этом противник выпустил тридцать артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, триста две мины калибра 120 и 82 мм. Кроме того, огонь велся с применением гранатометов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских командиров Панченко, Брусова, Грузевича, Шапталы, Мацейко, Николюка, Соколова подверглись населенные пункты Республики Лебяжье, Зайцево, Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Белая Каменка, Саханка, Ленинское и поселок Трудовские Петровского района Донецка. На Горловском направлении огонь артиллерии ВСУ корректировался с применением беспилотного летательного аппарата», — отметил Эдуард Басурин.