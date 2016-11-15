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Главная Рада призвала ЕС не допустить строительство газопроводов в обход Украины опубликовано Nvb2003 в Втр, 15/11/2016 - 14:48 Новость: тема тэги гео Верховная Рада Украины выразила Европейскому Союзу (ЕС) обеспокоенность намерениями строить транзитные газопроводы в обход Украины и обратилась к Европарламенту, ЕК и странам Евросоюза с просьбой не допустить реализации этих проектов. Соответствующий проект постановления поддержали сегодня 264 народных депутата.

В обращении отмечается, что Рада "выражает глубокую обеспокоенность в связи с намерениями по строительству транзитных газопроводов в обход Украины и считает, что реализация проектов строительства транзитных газопроводов в обход Украины, а также предоставление дополнительных возможностей ОАО "Газпром" для увеличения объемов перекачки газа через существующие газопроводы: противоречит стратегии энергетической безопасности ЕС, которая заключается в диверсификации источников и маршрутов энергоснабжения; угрожает энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы, которые зависят от поставок газа из одного источника; лишает Европейский Союз реальной конкуренции и будет препятствовать созданию эффективного энергетического союза в Европе; ставит под угрозу дальнейшее использование газотранспортной системы Украины для поставок газа в Европу и существование маршрута Ямал - Европа через Польшу; направлена на уничтожение возможности создания ликвидного и взаимосвязанного газового рынка в Энергетическом сообществе и объединения газовых рынков Центральной, Восточной и Южной Европы с рынком Энергетического Сообщества; не соответствует цели и принципам Энергетического Сообщества, требованиям Третьего энергетического пакета в части разделения функций по транспортировке и поставке природного газа и обеспечения возможности для предоставления доступа третьим сторонам; является экономически необоснованной инвестицией за счет европейских потребителей".

В связи с этим Рада призывает Европейский парламент, Европейскую комиссию, национальные парламенты и государства - члены ЕС поддержать Украину на пути внедрения энергетических реформ в соответствии с международными обязательствами, гармонизации законодательства Украины с Европейским Союзом и интеграции энергетических рынков Украины в рынок Европейского энергетического сообщества, приобщиться к совместной модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины с целью максимальной ее загрузки и совместного обеспечения бесперебойной и надежной транспортировки и поставки природного газа в государства-члены Европейского Союза по территории Украины. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее