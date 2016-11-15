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Новая полиция на Украине была псевдореформой, которую выдали за настоящую, — Москаль

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 14:54 Новость: тема тэги гео
Геннадий Москаль

Патрульные полицейские не способны обуздать волну насилия на Украине из-за плохой подготовки и профанации реформы МВД со стороны руководства этого ведомства. Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант милиции и экс-заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий Москаль.

«У нас даже в ПТУ учат два года, а не три месяца, как в полиции. Выпустить людей на улице, где сейчас большой неконтролируемый оборот оружия, привезенный из зоны боевых действий, — это, по меньшей мере, непрофессионально. Нельзя выпускать на улицы вооруженных людей с трехмесячной подготовкой, которые не умеют говорить с людьми, не могут себя защитить. И при этом вы еще хотите, чтобы они защитили вас, меня?», — возмутился Геннадий Москаль.

По его убеждению, реформа полиции вышла притворной.

«Я лично ничего не имею против госпожи Деканоизде, однако могу констатировать, что организатор с нее „нулевой“. Она ждет, чтобы кто-то похвалил новую полицию, выставил видео в ютубе, сделал селфи. И это для Деканоидзе и его молодой команды является приятным. Народ хотел что-то новое вместо старой полиции, а получилось что-то непонятное. Новая полиция не способна обуздать нынешнюю волну насилия. У нас псевдореформу выдали за настоящую», — убежден бывший заместитель министра внутренних дел.

Напомним, председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке. «Моя функция выполнена, и я заявляю о своей отставке», — сказала Деканоидзе.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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