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Послы стран Евросоюза намерены обсудить безвизовый режим для Украины, но «добро» дадут вряд ли...

опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 15:05 Новость: тема тэги гео
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Состоится это обсуждение в четверг, 17 ноября, сообщает на своей странице в соцсети корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Визовая либерализация для Украины будет обсуждаться послами ЕС в четверг, 17 ноября. Не уверен, что они дадут зеленый свет», - пишет он.

Ранее президент Украины Порошенко заявил, что еще ест надежда на то, что Украина все же получит безвиз с Европой, даже назвал дату - 24 ноября, однако в самом Евросоюзе заговорили уже о марте 2017 года.

По словам Порошенко, Киев выполнил все критерии для безвизового режима с Евросоюзом, и это признали лидеры стран-членов ЕС, руководство Европейского Совета и Еврокомиссии. По сообщениям зарубежных СМИ, безвиз для страны майдана тормозят три страны: Франция, Германия и Бельгия, уже испытывающие немалые трудности с наплывом мигрантов и не желающие иметь новых — с Украины.

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