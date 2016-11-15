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Украина подсчитывает убытки из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией

опубликовано Nvb2003 в Втр, 15/11/2016 - 15:08 Новость: тема тэги гео
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Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская заявила, что по предварительным подсчетам, потери Украины из-за разрыва торговых и экономических связей с Россией, а также введенных транзитных ограничений в этом году составили свыше 900 млн. долл.
«По нашим оценкам, потери в этом году будут около 900 млн. долл. В связи с этим Еврокомиссия пошла на предоставление Украине дополнительных торговых преференций», ― отметила она. Вместе с тем, Наталья Микольская добавила, что «этот шаг не перекрывает даже десятой части наших потерь, по нашим предварительным оценкам, если будет принят регламент».
«Мы получим в нашей торговле с ЕС 150-200 млн. долл. при потерях близких к миллиарду. Нам не предоставили доступ ко всем крайне важным для нашей экономики товарам. Для нас важно, чтобы быстрее шло обсуждение регламента, потому что для нас каждый день ― это убытки», ― добавила замминистра.
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корреспондент "Анна-ньюз"