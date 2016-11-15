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Главная В Литве продали винтовки, подаренные Соединенными Штатами опубликовано Nvb2003 в Втр, 15/11/2016 - 15:32 Новость: тема тэги гео США требуют от Литвы объяснений, каким образом подаренные литовской армии в качестве помощи от американского правительства снайперские полуавтоматические винтовки М14 оказались в частных руках, несмотря на то, что страны подписали соглашение о запрете на продажу этого оружия.

Посольство США уверено, что помощь, переданная американским правительством, незаконно передана третьим лицам, несмотря на подписанное соглашение о запрете на продажу переданного американцами оружия.

Правительство США передал эти винтовки Литве в 1999 году (основным оружием американской армии они были в 1959-1970 гг.). После их модернизации ими пользовались литовские военные, но потом решили от них отказаться. В 2014 году винтовки оказались в Оружейном фонде, который стал их распродавать. Все были проданы по одной цене.

Отмечается, что полуавтоматические винтовки M14 в Литве продавались свободно – их мог купить любой, у которого есть разрешение на ношение оружия. При этом Оружейный фонд, который находится в ведомстве МВД, продал винтовки по очень низким ценам – по 347,54 евро.

А через два года было решено вернуть винтовки, поскольку такое пожелание Минобороны Литвы выразило правительство США. На данный момент оружейный фонд выкупил часть винтовок у частных лиц, однако часть коллекционеров отказываются их вернуть.

О том, что подаренные винтовки были проданы, американцы узнали случайно – об этом говорили коллекционеры, и информация достигла разведки. Тогда США официально решили поинтересоваться судьбой винтовок.

Министр обороны Литвы Юозас Олекас не смог при этом объяснить, как подаренное оружие могло быть продано, и пообещал все выяснить. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее