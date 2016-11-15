Главная

В Литве продали винтовки, подаренные Соединенными Штатами

опубликовано Nvb2003 в Втр, 15/11/2016 - 15:32 Новость: тема тэги гео
M14-8
США требуют от Литвы объяснений, каким образом подаренные литовской армии в качестве помощи от американского правительства снайперские полуавтоматические винтовки М14 оказались в частных руках, несмотря на то, что страны подписали соглашение о запрете на продажу этого оружия.
Посольство США уверено, что помощь, переданная американским правительством, незаконно передана третьим лицам, несмотря на подписанное соглашение о запрете на продажу переданного американцами оружия.
Правительство США передал эти винтовки Литве в 1999 году (основным оружием американской армии они были в 1959-1970 гг.). После их модернизации ими пользовались литовские военные, но потом решили от них отказаться. В 2014 году винтовки оказались в Оружейном фонде, который стал их распродавать. Все были проданы по одной цене.
Отмечается, что полуавтоматические винтовки M14 в Литве продавались свободно – их мог купить любой, у которого есть разрешение на ношение оружия. При этом Оружейный фонд, который находится в ведомстве МВД, продал винтовки по очень низким ценам – по 347,54 евро.
А через два года было решено вернуть винтовки, поскольку такое пожелание Минобороны Литвы выразило правительство США. На данный момент оружейный фонд выкупил часть винтовок у частных лиц, однако часть коллекционеров отказываются их вернуть.
О том, что подаренные винтовки были проданы, американцы узнали случайно – об этом говорили коллекционеры, и информация достигла разведки. Тогда США официально решили поинтересоваться судьбой винтовок.
Министр обороны Литвы Юозас Олекас не смог при этом объяснить, как подаренное оружие могло быть продано, и пообещал все выяснить.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"