Ляшко схлопочет теперь от Тимошенко или Шухевича

Лидеру радикальной партии Украины Олегу Ляшко, видимо, показалось мало двух оплеух от Юрия Бойко. Теперь он начал задирать не менее колоритных персонажей, таких как Юлия Тимошенко и Юрий Шухевич.

Олег набросился на Тимошенко, обзывая её «жлобка» и обвиняя её в цинизме и фарисействе за то, что она, мол, приписала себе заслуги за введение моратория на продажу земель сельхозназначения. А на деле, ещё будучи в должности премьер-министра, готова была согласиться на условия МВФ по продаже этой земли. Заодно досталось и 80-летнему Юрию Шухевичу, выступление которого Ляшко сорвал.

Ляшко следует хорошенько задуматься: стоит ли обижать всех оппонентов подряд? А то они соберутся и устроят ему «тёмную» где-нибудь в коридорах Верховной Рады.