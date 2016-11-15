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Ляшко схлопочет теперь от Тимошенко или Шухевича

опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 16:01 Новость: тема тэги гео
Ljashko
Лидеру радикальной партии Украины Олегу Ляшко, видимо, показалось мало двух оплеух от Юрия Бойко. Теперь он начал задирать не менее колоритных персонажей, таких как Юлия Тимошенко и Юрий Шухевич.

Олег набросился на Тимошенко, обзывая её «жлобка» и обвиняя её в цинизме и фарисействе за то, что она, мол, приписала себе заслуги за введение моратория на продажу земель сельхозназначения. А на деле, ещё будучи в должности премьер-министра, готова была согласиться на условия МВФ по продаже этой земли. Заодно досталось и 80-летнему Юрию Шухевичу, выступление которого Ляшко сорвал.

Ляшко следует хорошенько задуматься: стоит ли обижать всех оппонентов подряд? А то они соберутся и устроят ему «тёмную» где-нибудь в коридорах Верховной Рады.


Василий Семёнов

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