Ляшко схлопочет теперь от Тимошенко или Шухевича
опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 16:01 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Ляшко схлопочет теперь от Тимошенко или Шухевича
опубликовано alex1943 в Втр, 15/11/2016 - 16:01 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
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