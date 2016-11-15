Честь и достоинство главного одесского «правосека» суд оценил в одну гривну

Именно столько и хотел получить глава Одесской организации «Правый сектор» Сергей Стерненко, а еще — публичные извинения от истца. Однако в публичных извинениях суд «правосеку» отказал.

История такова: 15 ноября в Суворовском райсуде Одессы состоялось заседание по иску Сергея Стерненко к матери погибшего 2 мая 2014 года «куликовца» Андрея Бражевского Елене Радзиховской.

В поданном ещё летом этого года иске идёт речь о том, что Радзиховская покусилась на «честь и достоинство» Стерненко, оскорбив его. «Правосек» обиделся на то, что женщина назвала его «бык» и «отморозок». Он развернул против преподавателя Одесского национального университета Елены Радзиховской целую кампанию, требуя уволить ее с работы за «антиукраинскую» позицию, но за нее вступились преподаватели и студенты.

Напомним: 2 мая 2014 года в результате беспорядков, целенаправленно устроенных украинскими националистами и поджога одесского Дома профсоюзов, где укрылись противники неонацистов, там погибли более 40 жителей города. Среди них находился сын Елены Радзиховской — Андрей Бражевский, он погиб, когда выпрыгнул из окна третьего этажа, спасаясь от огня.