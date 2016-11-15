Гонтаревой действительно пора в отставку, но нынешние протесты под НБУ — сомнительные

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева действительно должна была уйти в отставку, однако к организации сегодняшней акции протеста под НБУ очень много вопросов. Об этом заявил президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

«Если исходить из позиций общебанковских, то, без сомнения, госпожа Гонтарева должна покинуть свой пост и уже давно — с начала 2015 года. Состоялся почти сознательный подрыв доверия к центральному банку, девальвация Нацбанка в глазах общества. А потом еще оказалось, что управляя гривней на Украине, практически все 100% своих средств она держит в иностранной валюте. Это подтверждение правильности мыслей Ассоциации банков о необходимости ее отставки. То есть здесь больше не о чем говорить, даже не надо — ни о ликвидированных 82 банках, ни о 400 млрд, которые там зависли и, по сути, пропали для украинских граждан — клиентов банков, но не для тех, кто орудует этими деньгами», — отметил он.

Александр Сугоняко добавил, что были проведены социологические исследования, которые подтвердили отсутствие доверия к главе НБУ (по результатам исследования Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко центра «Социальный мониторинг», 58% опрошенных совсем не доверяют Гонтаревой, 25% скорее не доверяют, 5% скорее доверяют и лишь 1% полностью доверяет главе НБУ, — ред.).

«Любой человек, который имеет низкое личное доверие, должен уйти в отставку», — считает он.

Критически оценивая действия руководства Нацбанка, Сугоняко одновременно имеет вопрос к проведению сегодняшней акции протеста под НБУ.

«У меня вопрос, какова цель именно этой акции? Эти рекламки, которые были в интернете, говорили „начинаем бороться“. Как бороться? За что бороться? Это мирная акция или нет? Далее — чем должна закончиться именно сегодняшняя акция, что означает успешный результат этой акции? И третье — кто берет на себя ответственность за организацию и проведение этой акции? Кто отвечает за то, чтобы не повторились события 31 августа этого года возле Верховной Рады, когда там взорвалась граната и были тяжело ранены люди? И еще целый ряд организационных вопросов, чтобы не дать возможности провокаторам проникнуть внутрь и совершить какие-то провокации», — отметил он.