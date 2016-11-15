Организаторы протестных акций и в дальнейшем будут расшатывать ситуацию, — украинский политолог

Массовые акции протеста, которые сегодня проходят в столице майдана, не угрожают досрочными парламентскими выборами в этом году. Однако, те, кто их организовывает, будут продолжать расшатывать ситуацию.

Об этом заявил пропагандист преступного режима Владимир Полевой.

В частности, он отметил, что политическая и социальная ситуация на Украине является благоприятной для массовых протестов.

«На Украине действительно существуют предпосылки для массовых протестов и уличных акций. Это понимают как организаторы, так и правоохранители, и власти. Поэтому хорошо видно подготовку участников акций протеста, видно также, что и правоохранители и власти также готовы к таким акциям. С сегодняшних акций напрашиваются два вывода: во-первых, на Украине очень легко вывести людей на улицы. Неважно как. Мы видим организованные акции. Мы как общество сваливаемся в популизм, политики это используют и ситуация может стать неконтролируемой. Второй вывод — сейчас происходит борьба олигархов за пост главы Нацбанка. Есть определенные группировки которые вступили в борьбу за этот пост, используя улицу, недовольных вкладчиков и другие слои населения», — подчеркнул украинский пропагандист.

Владимир Полевой, также отметил, что сейчас организаторы протестов какой-либо цели не достигли.

«Цель „максимум“ организаторов акций протеста — перевыборы. Это выгодно „оппозиционному“ блоку, партии Ляшко и Тимошенко. Цель „минимум“ — отставка главы Нацбанка Гонтаревой. Ни одна из поставленных целей не достигнута. Поэтому те, кто это начал, и дальше будут искать пути расшатывания ситуации», — сказал эксперт.