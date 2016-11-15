Черновол о стабильности гривны: курс евро почти неизменный

В ситуации на валютном рынке речь идет не о нестабильности курса гривны, а о нестабильности доллара. Он после выборов в США начал стремительно укрепляться. Курс евро по отношению к гривне почти неизменный.

Об этом в Фейсбуке пишет экс-нардеп от Партии регионов Тарас Черновол.

Подаем сообщение полностью:

«Для всех особенно наблюдательных, кто так точно отметил рост курса доллара и уже рассказывает великие теории о „шатуне“ , „интерес Порошенко“ и очередную зраду.

А вы глазом чуть-чуть вниз НЕ скользнули и не заметили, что курс евро почти неизменный. Неизменный именно по отношению к гривне, так против доллара он покатился вниз. Если бы все было по-прежнему, то евро уже было бы за 32–33 гривен. Так вот, „особенно способных“ информирую, что именно в этом случае речь идет не о нестабильности курса гривны, а о нестабильности именно доллара. Он после выборов в США начал стремительно укрепляться. Есть уже прогнозы, пока не очень убедительные, что доллар может обогнать евро. Для уже „абсолютно и безнадежно способных“ открою тайну, неконтролируемый рост собственной валюты — это не благо, а катастрофа, особенно для страны, которая обладает сверхмощной промышленностью. А еще неприятнее это для США из-за того, что Трамп запланировал побороть китайский импорт в США, особенно металла. А как его преодолевать, когда свой продукт с укреплением доллара сразу же начинает дорожать, а у конкурента все без изменений? Учитывая, какой гигантский валютный запас в Китае, прежде всего в долларах, и размеры долларовых вливаний, правительство Китая, похоже, уже имеет механизм, с помощью которого может влиять на курс доллара не хуже Федерального Резерва США.

Меня любые курсовые колебания также тревожат, потому что в отличие от уважаемых е-декларантов, я не имею миллионных долларовых заначек. Но нельзя так тупо позориться, панове- „эксперты“. Изучайте „матчасть“, тогда и разберетесь, где причина, а где последствия».