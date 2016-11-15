Владельцы банков-банкротов украли у вкладчиков 300 миллиардов гривен, — Гонтарева

Национальный банк бывшей Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц подали в правоохранительные органы более 3300 заявлений о совершении уголовных преступлений владельцами обанкротившихся банков на общую сумму около 300 млрд грн.

Об этом говорится в видеокомментарии председателя НБУ Валерии Гонтаревой, опубликованном в Twitter регулятора. «Эти средства владельцы обанкротившихся банков вывели из финансовых учреждений, чтобы вложить в развитие своих бизнес-империй. Их банки обанкротились, вкладчики пострадали, но их основной бизнес работает и приносит им доходы. Их имена продолжают появляться в рейтинге самых богатых украинцев», — сказала глава НБУ.

По ее словам, за вывод средств акционеры должны понести уголовную ответственность и вернуть украденные средства вкладчиков.

Напомним, задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования в октябре сократилась на 560 млн грн, или на 1,1% — до 52,44 млрд грн. В процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 банков.