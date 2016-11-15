Главная

Владельцы банков-банкротов украли у вкладчиков 300 миллиардов гривен, — Гонтарева

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 18:29 Новость: тема тэги гео
Гонтарева

Национальный банк бывшей Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц подали в правоохранительные органы более 3300 заявлений о совершении уголовных преступлений владельцами обанкротившихся банков на общую сумму около 300 млрд грн.

Об этом говорится в видеокомментарии председателя НБУ Валерии Гонтаревой, опубликованном в Twitter регулятора. «Эти средства владельцы обанкротившихся банков вывели из финансовых учреждений, чтобы вложить в развитие своих бизнес-империй. Их банки обанкротились, вкладчики пострадали, но их основной бизнес работает и приносит им доходы. Их имена продолжают появляться в рейтинге самых богатых украинцев», — сказала глава НБУ.

По ее словам, за вывод средств акционеры должны понести уголовную ответственность и вернуть украденные средства вкладчиков.

Напомним, задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования в октябре сократилась на 560 млн грн, или на 1,1% — до 52,44 млрд грн. В процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 банков.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!