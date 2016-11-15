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На Волыни у боевика «АТО» изъяли арсенал оружия и боеприпасы

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 18:39 Новость: тема тэги гео
Боеприпасы

На Волыни правоохранители разоблачили бывшего участника «АТО», который незаконно привез в область немало оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Сделку с оружием разоблачили работники прокуратуры и СБУ. Как выяснилось, к этому причастен 40-летний бывший участник «АТО».

Сбушники обнаружили на территории Владимир-Волынского и Луцкого районов два тайника с военными средствами поражения. Правоохранители изъяли из схронов пулемет и автомат Калашникова, два гранатомета РПГ-26, 28 выстрелов к гранатомету ВОГ-25, три гранаты Ф-1, четыре гранаты РГД-5, магазины к пулемету и автомата, а также более тысячи патронов различного калибра.

Сейчас в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Мужчине сообщили о подозрении и избрана мера пресечения.

Принимаются также меры для установления источников и каналов поступления оружия в область, других лиц, причастных к противоправной деятельности с оружием.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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