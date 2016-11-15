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В Тернополе массовка Коломойского требовала прекратить деятельность банков с российским капиталом

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 18:52 Новость: тема тэги гео
массовка коломойского

В Тернополе активисты провели пикет у здания VS Bank, требуя от банка с российскими учредителями «убраться из города». Об этом сообщают на своей странице в соцсетях организаторы акции из местного отделения партии «Укроп», которую финансирует владелец украинского «Приватбанка» Игорь Коломойский.

Активисты отмечают, что владельцем VS Bank является Sberbank Vienna AG (Австрия), который находится в собственности российского «Сбербанка». Во время пикета у здания финучреждения они развернули плакаты с надписями «Не неси деньги оккупантам», «Вон из Тернополя».

«Благодаря акциям протеста мы хотим сообщить украинцам, что VS Bank, замаскировавшись под европейским брендом, на самом деле является банком России», — сообщают исполнители пикета на деньги владельца конкурирующего банка.

После акции под стенами VS Bank активисты направились и к «Сбербанку России».

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