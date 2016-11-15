Четверть посетителей львовской ночлежки для бездомных — беглецы с Донбасса

Во Львове открыли дневной пункт обогрева для бездомных. Работает он в ночлежке на улице Кирилловской, 3. Впрочем погреться или переночевать туда приходят не только местные бездомные.

Сейчас в ночлежку ежесуточно приходит около 60 желающих переночевать. К похолоданию таких было не более 40-ка. Кто-то оставался на вокзале, а некоторые и на улице.

«Я примерно две недели сюда прихожу. Ранее ночевал, где приходилось. Даже в лесу на листьях, но уже очень холодно», — говорит посетитель ночлежки Владимир.

Впрочем почти четверть посетителей ночлежки — это вынужденные переселенцы. Но большинство избегают камеры и не хотят рассказывать своих историй, стесняются.

Вадим из Краматорска во Львове оказался недавно.

«Я просто в 2014-м уехал. Какое-то время в Винницкой области был, а потом уже сюда приехал. Хочу искать работу. А что еще делать», — говорит Вадим.

Но обычно переселенцы не становятся постоянными клиентами ночлежки.

«Такие лица, как показывает практика, в нашем заведении задерживаются, 4–5 месяцев максимум. Затем либо находят себе работу и жилье, или бывают такие случаи, что к ним звонят родственники, говорят, что все наладилось и можно возвращаться», — говорит социальный работник ночлежки Александр Пап.

Кроме кровати на ночь, посетители убежища получают и сухпайок. Но уже к концу года их будут кормить горячим ужином. Как раз сейчас доделывают кухню.

«Критически мы нуждаемся в теплой одежде: это брюки, теплые куртки и шапки. Также были бы очень признательны, если бы приносили белье. Носки, трусы, майки. Также очень нуждаемся в женских колготках теплых и подножных брюках, кальсонах», — рассказала социальный работник Светлана Неклева.

А еще просят приносить теплую обувь.

Отметим, на Львовщине уже есть первые жертвы морозов. 14 ноября в г. Сколе обнаружили тело 49-летнего мужчины. Предполагаемая причина гибели — переохлаждение.