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Насильственная украинизация и агрессивные активисты — будни школ страны майдана

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 21:15 Новость: тема тэги гео
мова украинская

Председатель правления общественной организации «Русская школа» Александр Кондряков заявил, что на Украине ущемляются права русскоязычного населения. В школах Украины запретили журнал «Русская школа», украинские «активисты» с автоматами устраивают в школах проверки и запугивают учителей.

Вот драматический монолог человека, который испытал власть украинских националистов: «У нас появилась жуткая категория людей, которые называются „активистами“. Это просто какой-то мрак. Какие-то непонятные люди с автоматами, им это можно делать, стоят, блокируют въезд в Крым и считают, что они могут обыскивать мою машину, могут решать, что я могу везти, что нет. Эти люди ходят в школы… Люди, которые не читали Каштанку, потому что читать не умеют, учат директора школы, что он должен преподавать… Я — главный редактор журнала „Русская школа“. Есть письмо Министерства образования, которое разослали во все 25 тысяч школ Украины. Журнал запрещено в этих школах читать! Журнал можно печатать, но читать его нельзя — это в какую голову может вместиться? Сейчас в школах, в принципе, ни одного средства массовой информации, специализированного, на русском языке нет»… Такая она, сегодняшняя «независимая» Украина, абсолютно независимая от образования и мозгов…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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