Сегодня днём Украинская армия обстреляла из тяжелых минометов сёла Ленинское и Коминтерново на юге ДНР, а также село Васильевка Ясиноватского района. В общей сложности с позиций противника было выпущено около 30 мин.

Разведка ДНР продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Три миномета калибром 120 мм и шесть огневых минометных позиций были выявлены в районе села Новоселовка Вторая. В Авдеевке и Красногоровке обнаружены три САУ «Гиацинт» и столько же гаубиц Д-30. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

Обстановка в Донецкой Народной Республике обострилась. Украинские силовики за минувшие сутки 876 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики, заявил Эдуард Басурин. Противник выпустил 30 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 302 мины калибрами 120 мм и 82 мм. Кроме того, огонь велся с применением гранатометов, БМП и стрелкового оружия. ВСУ вели огонь по поселкам Лебяжье и Зайцево, Ясиноватой и сёлам Васильевка и Спартак, селу Белая Каменка Тельмановского района, сёлам Саханка и Ленинское на юге ДНР, а также поселкам Старомихайловка, Александровка и Трудовские на западной окраине Донецка. «На Горловском направлении огонь артиллерии ВСУ корректировался с применением БПЛА», – добавил Басурин.

Украинское Командование перебросило в Станицу Луганскую около 300 темнокожих боевиков в военной форме и с оружием образца стран НАТО. В лесополосе, идущей вдоль трасы Счастье - Новоайдар, выявлено нахождение более 30 замаскированных танков ВСУ. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Район села Калиновка подвергся обстрелам с направлений поселков городского типа Луганское и Мироновский, огонь велся из 82-мм минометов и СПГ. С направления села Крымское обстреляны районы Славяносербска и села Сокольники, применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм. Также из 120-мм минометов с направления села Лобачево велся огонь по району села Желтое. Киевские силовики дважды обстреляли село Веселая гора с направления Счастья, применив вооружение БМП и стрелковое оружие.