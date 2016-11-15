Главная

Колонна техники ВСУ переброшена в Марьинку

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 21:41 Новость: тема тэги гео
Колонна БМП ВСУ

По приказу командования украинской армии 14 ноября из Авдеевки в Марьинку, на западные подступы к Донецку, была переброшена колонна военной техники.

Колонна состояла из четырех машин боевой пехоты, а также грузового автомобиля, перевозившего артиллерийские боеприпасы. До выезда из Красногоровки вся техника колонны двигалась свои ходом.

Когда колонна направилась уже в сторону Марьинки, прямо на дороге сломался грузовик с боеприпасами.

Завести машину не удалось. Тогда грузовой автомобиль взяла на буксир одна из боевых машин пехоты. В таком виде колонна и прибыла в Марьинку около двух часов дня.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!