Колонна техники ВСУ переброшена в Марьинку

По приказу командования украинской армии 14 ноября из Авдеевки в Марьинку, на западные подступы к Донецку, была переброшена колонна военной техники.

Колонна состояла из четырех машин боевой пехоты, а также грузового автомобиля, перевозившего артиллерийские боеприпасы. До выезда из Красногоровки вся техника колонны двигалась свои ходом.

Когда колонна направилась уже в сторону Марьинки, прямо на дороге сломался грузовик с боеприпасами.

Завести машину не удалось. Тогда грузовой автомобиль взяла на буксир одна из боевых машин пехоты. В таком виде колонна и прибыла в Марьинку около двух часов дня.