В оккупированном украинской армией городе Славянске существует волонтерская женская организация под названием «Маскировочные сети для сил АТО. Славянск».

Чем занимается организация, видно уже из ее названия. Волонтерки плетут для украинского воинства маскировочные сети, шьют маскировочные халаты, теплые носки и рукавицы.

С началом этой недели волонтерская организация объявила в Славянске сбор светлой и темной ткани. Все, что удастся собрать, пойдет на пошивку маскировочного снаряжения. Светлая ткань нужна для зимы. А если уже осенью собирают и темную ткань, то это означает, что киевская власть собирается воевать также будущей весной и летом.

Такие приготовления, как и другие, о которых точно известно, говорят о том, что готовится очередная зимняя кампания в войне, ведущейся киевской властью против Донбасса уже третий год.

В Киеве, конечно, будут прислушиваться к тому, что теперь скажет Вашингтон, но это не мешает ему готовиться к продолжению войны.