Главная

Украинские коллаборанты и оккупанты готовятся к зимней военной кампании

опубликовано vinodelov в Втр, 15/11/2016 - 21:44 Новость: тема тэги гео
Плетение маскировочной сети

В оккупированном украинской армией городе Славянске существует волонтерская женская организация под названием «Маскировочные сети для сил АТО. Славянск».

Чем занимается организация, видно уже из ее названия. Волонтерки плетут для украинского воинства маскировочные сети, шьют маскировочные халаты, теплые носки и рукавицы.

С началом этой недели волонтерская организация объявила в Славянске сбор светлой и темной ткани. Все, что удастся собрать, пойдет на пошивку маскировочного снаряжения. Светлая ткань нужна для зимы. А если уже осенью собирают и темную ткань, то это означает, что киевская власть собирается воевать также будущей весной и летом.

Такие приготовления, как и другие, о которых точно известно, говорят о том, что готовится очередная зимняя кампания в войне, ведущейся киевской властью против Донбасса уже третий год.

В Киеве, конечно, будут прислушиваться к тому, что теперь скажет Вашингтон, но это не мешает ему готовиться к продолжению войны.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!