Брифинг председателя МОО "Молодежь за мир"

Молодежная общественная организация (МОО) "Молодежь за мир" насчитывает более 500 членов. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель организации Анастасия Воропаева.

"Сейчас в наших рядах более 500 активных молодых людей. С 2015 года организация ни на секунду не прекращала свою деятельность, постоянно совершенствовалась, разрабатывала проекты. И сегодня мы готовы работать с еще большей силой и уверенностью", – отметила она.

Воропаева подчеркнула, что основной целью организации является вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь.

"Молодежь достойна того, чтобы реализовывать новые возможности и способствовать улучшению своего будущего, будущего наших детей, будущего Луганской Народной Республики", – уверена председатель организации.

Она добавила, что на всех территориях ЛНР уже созданы отделения МОО "Молодежь за мир", во всех высших и средних специализированных учебных заведениях создаются "первички".

"В рамках одного из наших проектов "Школа молодого парламентария" проводятся разъяснительные встречи на темы Минских соглашений, международного права, планируется также проведение разъяснений об особом статусе Донбасса, встречи с главами городов и районов. Мы планируем приглашать представителей Российской Федерации и Донецкой Народной Республики", – рассказала Воропаева.