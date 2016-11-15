Украинские штурмовики снова в воздухе

На аэродроме города Северодонецк (оккупированная украинскими войсками часть территории Луганской Народной Республики) с сентября этого года базируются четыре самолета-штурмовика СУ-25 военно-воздушных сил (ВВС) бывшей Украины. До последнего времени самолеты просто отстаивались на летном поле.

Однако 12 и 14 ноября боевые машины украинских ВВС после долгого перерыва снова были замечены в воздухе.

По свидетельству бойцов Народной милиции ЛНР, около 10 часов утра 12 ноября и в 12 часов дня 14 ноября пары штурмовиков СУ-25 летали вдоль линии фронта к югу от города Золотое и в воздушном пространстве возле поселка Станица Луганская.

Затем военные самолеты брали курс в сторону границы бывшей Луганской области с Ростовской областью Российской Федерации и там, развернувшись, возвращались на аэродром Северодонецка.

По мнению командования Народной милиции ЛНР, полеты штурмовиков СУ-25 ВВС Украины носят пока демонстрационный характер, но одновременно с воздуха может вестись и предварительная разведка с целью выявления наземных объектов, подходящих для будущих авиационных ударов.

До полетов, проведенных 12 и 14 ноября текущего года, вражеские самолеты появлялись в воздушном пространстве Луганской Народной Республики еще летом 2014 года. Но тогда, потеряв несколько самолетов и вертолетов, командование ВСУ, фактически, прекратило участие своих ВВС в войне против Донбасса.